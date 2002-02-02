Подруга Салы обвинила в крушении самолета футбольную мафию

Беренис Шкаир считает, что нельзя прекращать поиски и нужно найти виновных в аварии.

Аргентинская модель Беренис Шкаир высказалась по поводу пропажи самолета, на борту которого находился ее хороший друг - игрок Кардиффа Эмилиано Сала.

Девушка после известия об исчезновении Салы опубликовала несколько постов на своей страничке в Twitter, где призывала продолжать поиски, а также выдвинула собственную "теорию заговора".

"Расследуйте футбольную мафию, я не верю в эту аварию", - написала Беренис.

Читай также: Президент Нанта - о пропавшем игроке: Он добрый парень, надеюсь, его найдут невредимым

"Хочу проснуться и узнать, что это ложь. Прошу, проведите расследование, потому что я не верю в эту аварию. И не останавливайте поиски из-за плохой погоды. Эмилио, мне нужно знать, что ты вернулся. Мне тяжело поверить, что поиск приостановлен. Они теряют время и ничего не расследуют. Я чувствую свою беспомощность и это - кошмар", - добавила девушка.

Отметим, что через время эти публикации были удалены, но успели разлететься по Сети.

Напомним, футбольный клуб Кардифф сделал официальное заявление по поводу пропажи Эмилиано Салы, а глава поисковой службы отметил, что шансов выжить у футболиста не было.

Отмечалось, что Сала отправил голосовое сообщение с борта самолета, сообщив, что скоро он развалится. Также сообщалось, что были найдены обломки самолета.