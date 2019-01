Один из лидеров Тоттенхэма получил серьезную травму

Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли пропустит приблизительно полтора месяца из-за травмы, полученной в матче против Фулхэма (2:1).

“После сканирования и клинического обследования мы можем подтвердить, что Деле Алли повредил подколенное сухожилие во время воскресного матча “, - сообщает официальный Twitter “шпор“.

Following scans and clinical assessment, we can confirm that @dele_official has suffered a hamstring strain, sustained during Sunday's match.



Dele will now undergo a period of rehabilitation with our medical staff, with the expectation of returning to training in early March. pic.twitter.com/BalHwgBFHZ