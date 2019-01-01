Прекрати водить как м*дак: Неизвестные оставили послание на дорогом автомобиле Погба

На роскошном Rolls Royce игрока Манчестер Юнайтед кто-то оставил "трогательное" послание.

Неизвестные решили написать полузащитнику Манчестер Юнайтед Полю Погба отзыв о его вождении, который оставили прямо на автомобиле.

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Как сообщает Manchester Evening News, француз оставил свой Rolls Royce на парковке около вокзала в Манчестере, а сам поехал в Лондон. Когда он вернулся в город, то увидел записку на лобовом стекле автомобиля, где было написано: “Прекрати водить как м*дак“.

Записка на лобовом стекле автомобиля Поля Погба manchestereveningnews.co.uk

Стоит отметить, что кроме записки от “фаната“ к стеклу роскошной машины был приклеен штрафной талон на 60 фунтов стерлингов (68 евро) за слишком долгую парковку.

Ранее сообщалось, что Поль Погба и еще четыре игрока Манчестер Юнайтед должны стать отцами в 2019 году. Один из них, Фред, уже стал счастливым родителем.