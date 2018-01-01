СМИ: Игуаин пройдет медосмотр в Челси

Аргентинец может в ближайшее время подписать контракт с лондонским клубом.

Нападающий Милана Гонсало Игуаин покинул Милан в среду утром и направился в Лондон, где пройдет медицинское обследование. Об этом сообщает английское издание Sky Sports.

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По информации источника, Челси уже договорились с “россонери“ об условиях аренды форварда до конца сезона с обязательством продления еще на год.

В нынешнем сезоне Игуаин, контракт которого принадлежит Ювентусу, провел за Милан 21 матч во всех турнирах и забил 8 голов.

Ранее сообщалось, что аргентинец попрощался с партнерами по команде, устроив для них вечеринку.