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Гвардиола: Отаменди не чувствует себя счастливым в Манчестер Сити

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Наставник "горожан" признался, что аргентинец может сменить команду.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг защитника команды Николаса Отаменди.

"Он несчастлив. Все просто: когда он играет, он счастлив, когда он не играет, он несчастлив. Но это касается не только Отаменди, но и всех игроков нашего клуба. Мне остается лишь быть честным перед собой и перед ними.

Я знаю, что мы можем рассчитывать на Николаса любое время в любой ситуации, потому что он невероятный профессионал и всегда готов к бою. Я в восторге от него. 
 
Но наши футболисты должны понимать, как трудно добиться места в первой команде, не только в Манчестер Сити, но и везде. Они должны доказать нам, что могут держать уровень", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Ранее Гвардиола прокоментировал трансфер своего подопечного в Реал.

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Теги: футбол, Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Николас Отаменди
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Источник: www.skysports.com

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