Гвардиола: Отаменди не чувствует себя счастливым в Манчестер Сити
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг защитника команды Николаса Отаменди.
"Он несчастлив. Все просто: когда он играет, он счастлив, когда он не играет, он несчастлив. Но это касается не только Отаменди, но и всех игроков нашего клуба. Мне остается лишь быть честным перед собой и перед ними.
Я знаю, что мы можем рассчитывать на Николаса любое время в любой ситуации, потому что он невероятный профессионал и всегда готов к бою. Я в восторге от него.
Но наши футболисты должны понимать, как трудно добиться места в первой команде, не только в Манчестер Сити, но и везде. Они должны доказать нам, что могут держать уровень", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Ранее Гвардиола прокоментировал трансфер своего подопечного в Реал.
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