Гвардиола: Отаменди не чувствует себя счастливым в Манчестер Сити

Наставник "горожан" признался, что аргентинец может сменить команду.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг защитника команды Николаса Отаменди.

"Он несчастлив. Все просто: когда он играет, он счастлив, когда он не играет, он несчастлив. Но это касается не только Отаменди, но и всех игроков нашего клуба. Мне остается лишь быть честным перед собой и перед ними.

Я знаю, что мы можем рассчитывать на Николаса любое время в любой ситуации, потому что он невероятный профессионал и всегда готов к бою. Я в восторге от него.



Но наши футболисты должны понимать, как трудно добиться места в первой команде, не только в Манчестер Сити, но и везде. Они должны доказать нам, что могут держать уровень", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Ранее Гвардиола прокоментировал трансфер своего подопечного в Реал.