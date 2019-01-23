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В море нашли обломки самолета Салы

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Глава поисковой службы рассказал о результатах работы.
Эмилиано Сала
Эмилиано Сала
www.instagram.com/emilianosala9

Офицер авиационного поиска Нормандских островов Джон Фитцджеральд, возглавляющий операцию по поиску пропавшего самолета с футболистом Кардифф Сити Эмилиано Салой, рассказал о первых результатах работы.

“Мне сообщили, что в море были обнаружены подушка, ярко-оранжевый предмет, коробка и много элементов белого цвета, которые плавали рядом с изогнутым куском металла“, - передает слова Фитцджеральда RMC.

На место обнаружения обломков была направлена спасательная лодка.

Напомним, самолет с Эмилиано Сала на борту вылетел из Франции и пропал с радаров, не долетев до Англии.

Ранее Джон Фитцджеральд заявил, что У Салы не было шансов выжить.

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Теги: футбол, Эмилиано Сала, Кардифф Сити
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Источник: rmc.bfmtv.com

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