В море нашли обломки самолета Салы

Глава поисковой службы рассказал о результатах работы.

Офицер авиационного поиска Нормандских островов Джон Фитцджеральд, возглавляющий операцию по поиску пропавшего самолета с футболистом Кардифф Сити Эмилиано Салой, рассказал о первых результатах работы.



“Мне сообщили, что в море были обнаружены подушка, ярко-оранжевый предмет, коробка и много элементов белого цвета, которые плавали рядом с изогнутым куском металла“, - передает слова Фитцджеральда RMC.



На место обнаружения обломков была направлена спасательная лодка.



Напомним, самолет с Эмилиано Сала на борту вылетел из Франции и пропал с радаров, не долетев до Англии.

Ранее Джон Фитцджеральд заявил, что У Салы не было шансов выжить.