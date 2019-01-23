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Форвард Манчестер Юнайтед хочет продлить контракт с клубом

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Антони Марсьяль не собирается уходить из английского клуба.
Антони Марсьяль
Антони Марсьяль
Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль доволен совместной работой с главным тренером команды Оле-Гуннаром Сульшером, и собирается продлить контракт с "красными дьяволами".

Ранее француз приостанавливал переговоры о продлении соглашения из-за проблем с бывшим главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью, но теперь 23-летний футболист попросил своего агента Филиппа Ламбола, чтобы тот договорился с исполнительным директором команды Эдом Вудвордом о новом контракте.
 
В этом сезоне Марсьяль сыграл за Манчестер Юнайтед 23 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Марсьяль загулял на Рождество и пропустил тренировку Манчестер Юнайтед.

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Теги: футбол, Антони Марсьяль, Манчестер Юнайтед
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Источник: www.mirror.co.uk

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Комментариев (1)
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    23.01.2019, 11:09
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