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Сала отправил из самолета голосовое сообщение, что ему страшно

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Футболист сообщил, что самолет вот-вот развалится.
Эмилиано Сала
Эмилиано Сала
www.instagram.com/emilianosala9

Нападающий Кардифф Сити Эмилиано Сала отправил голосовое сообщение в групповой чат WhatsApp перед тем, как самолет, на котором он летел в Уэльс, пропал с радаров, не долетев до Англии.

"Привет, парни, как дела? Братишка, я без сил. Я переделал много дел в Нанте, а сейчас лечу на самолете, который, кажется, вот-вот развалится, лечу в Кардифф.

Завтра все начнется, днем я приступлю к тренировкам с новой командой. Поcмотрим, что получится. Как дела, братья и сестры, все в порядке?

Если через полтора часа от меня не будет новостей, не знаю, пошлют ли они кого-нибудь на поиски, ведь найти меня невозможно. Боже, как же страшно", - говорилось в сообщении.

Ранее Кардифф сделал официальное заявление по поводу исчезновения Салы.

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Теги: футбол, Кардифф Сити, Эмилиано Сала
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Источник: www.ole.com.ar

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