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Кардифф сделал официальное заявление по поводу исчезновения Салы

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В команде верят в счастливый конец истории.
Эмилиано Сала
Эмилиано Сала
Sky Sports

Кардифф Сити выступил с заявлением в связи с пропажей самолета, на борту которого находился новичок команды Эмилиано Сала.

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“Мы были очень шокированы новостью о том, что самолет пропал. Мы ожидали, что Эмилиано прибудет в Кардифф прошлой ночью, и во вторник будет его первый день с командой. Наш владелец Тан Шри Винсент Тан и президент Мехмет Далман очень обеспокоены ситуацией. Мы приняли решение первым делом утром отменить тренировку. Все мысли команды, руководства и всего клуба сейчас о Эмилиано и пилоте. Мы все хотим поблагодарить наших болельщиков и всю футбольную семью за поддержку в это трудное время. Мы продолжаем молиться о позитивных новостях“, - сказано в заявлении футбольного клуба.

Напомним, самолет с футболистом Эмилиано Сала вылетел из Франции и пропал с радаров, не долетев до Англии.

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Теги: футбол, Кардифф Сити, Эмилиано Сала
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Источник: cardiffcityfc.co.uk

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