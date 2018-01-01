Экс-футболист МЮ рассказал о своих проблемах с алкоголем во время карьеры

Рио Фердинанд признался, что некоторые моменты игровой карьеры он помнит очень смутно.

Бывший защитник сборной Англии и Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд рассказал о том, сколько он выпивал в годы футбольной карьеры.

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“Я заходил в бары по пятницам, выпивал пинту Guinness, виски или еще чего-нибудь. Когда я был молодой, я мог много выпить: восемь, девять или даже десять пинт пива, затем я переходил на водку. Я мог пить весь день, потом проснуться и пить снова. Говоря о том, о чем я сожалею в своей карьере, я всегда вспоминаю, что много пил.

Пил не больше других футболистов, но я был сумасшедшим. Некоторые моменты карьеры в моей голове размыты, например, когда я играл за Вест Хэм. Люди вспоминали какие-то матчи, а я просто кивал головой, потому что ничего не помнил.

Я пил после игр, в субботу или воскресенье. Это была другая культура, настоящее сумасшествие. В Вест Хэме была алкогольная культура: футбол, выпивка и ночные клубы. Так я жил какое-то время.

В Манчестер Юнайтед я почти не пил во время сезона, но летом я пил по две недели“, - признался Фердинанд.