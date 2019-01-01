Глава поисковой службы: У Салы не было шансов выжить

Джон Фитцджеральд считает, что вряд ли кто-то смог выбраться живым из самолета.

Глава поисковой группы пропавшего самолета, на борту которого находился новичок Кардиффа Эмилиано Сала, рассказал о ходе поисковой операции.

Джон Фитцджеральд не дает никаких положительных прогнозов:

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“Нам поступил звонок спустя семь минут после того, как исчезла связь с самолетом. Мы вели поисковые работы до полуночи, потом прервались на отдых до утра. В случае, если бы самолет упал на воду, то нет никаких шансов остаться живым. Температура воды не превышает 11 градусов, человек без защиты в такой воде не может выдержать более часа.

Когда мы перестали видеть самолет, он был в 24-километрах от ближайшего острова, а при той высоте, на которой он летел, они не могли пролететь более 3-4 километров. Если бы самолет сел в зоне досягаемости, их бы уже нашли. Мне кажется, что у них не было каких-то шансов выжить“, - заявил босс поисковой службы.