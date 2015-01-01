Швед может продолжить карьеру в Англии
Лидс Юнайтед интересуется украинским футболистом.
Полузащитник львовских Карпат Марьян Швед может перейти в Лидс Юнайтед, который выступает в Чемпионшипе.
Команда Марсело Бьелсы не смогла приобрести хавбека Суонси Дэна Джеймса, поэтому они могут включиться в борьбу за 21-летнего украинца, сообщает HITC.
Отметим, что Швед уже выступал заграницей - он был игроком Севильи с 2015 по 2017 год, но дела в Испании не задались, и украинец вернулся в львовские Карпаты.
Ранее стало известно, что Швед выбирает между Динамо и Леганесом.
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