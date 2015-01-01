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Швед может продолжить карьеру в Англии

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Лидс Юнайтед интересуется украинским футболистом.
Марьян Швед
Марьян Швед
ФК Карпаты

Полузащитник львовских Карпат Марьян Швед может перейти в Лидс Юнайтед, который выступает в Чемпионшипе.

Команда Марсело Бьелсы не смогла приобрести хавбека Суонси Дэна Джеймса, поэтому они могут включиться в борьбу за 21-летнего украинца, сообщает HITC.

Отметим, что Швед уже выступал заграницей - он был игроком Севильи с 2015 по 2017 год, но дела в Испании не задались, и украинец вернулся в львовские Карпаты.

Ранее стало известно, что Швед выбирает между Динамо и Леганесом.

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Теги: футбол, Лидс Юнайтед, Марьян Швед, Карпаты
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Источник: www.hitc.com

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