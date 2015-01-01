Швед может продолжить карьеру в Англии

Лидс Юнайтед интересуется украинским футболистом.

Полузащитник львовских Карпат Марьян Швед может перейти в Лидс Юнайтед, который выступает в Чемпионшипе.

Команда Марсело Бьелсы не смогла приобрести хавбека Суонси Дэна Джеймса, поэтому они могут включиться в борьбу за 21-летнего украинца, сообщает HITC.

Отметим, что Швед уже выступал заграницей - он был игроком Севильи с 2015 по 2017 год, но дела в Испании не задались, и украинец вернулся в львовские Карпаты.

Ранее стало известно, что Швед выбирает между Динамо и Леганесом.