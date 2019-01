Самолет с новичком Кардиффа вылетел из Франции и пропал с радаров, не долетев до Англии

Нападающий французского Нанта Эмилиано Сала перешел в Кардифф Сити, выступающий в АПЛ, став рекордным трансфером для англичан (15 миллионов фунтов/около 17 миллионов евро). Футболист в понедельник, 21-го января должен был прилететь в Англию.

ICYMI | Yesterday, we announced the Club-record signing of @EmilianoSala1 from @FCNantes.



👉 https://t.co/sSVGMBncRo#CityAsOne 🔵⚽️🔵⚽️