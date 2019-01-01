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Самолет с новичком Кардиффа вылетел из Франции и пропал с радаров, не долетев до Англии

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На поиски самолета уже отправили вертолеты и корабли.
Эмилиано Сала
Эмилиано Сала
cardiffcityfc.co.uk

Нападающий французского Нанта Эмилиано Сала перешел в Кардифф Сити, выступающий в АПЛ, став рекордным трансфером для англичан (15 миллионов фунтов/около 17 миллионов евро). Футболист в понедельник, 21-го января должен был прилететь в Англию.

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По информации L’Equipe, Сала попрощался со своей командой и отправился в аэропорт, где на частном самолете вылетел в Англию. Но произошло страшное событие - за час до ожидаемого прибытия воздушное судно пропало с радаров над Ла-Маншем.

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Диспетчеры не смогли связаться с самолетом, и он так и не приземлился в Англии. На поиски были отправлены два вертолета и несколько поисковых кораблей. Пока нет информации об успехах поисковой операции.

Отметим, что связь с самолетом была потеряна более 12-ти часов назад (21-го января в 22:30 по киевскому времени).

Место, где самолет в последний раз выходил на связь
Место, где самолет в последний раз выходил на связь
dailymail.co.uk

Стоит сказать, что в услугах 28-летнего Салы было заинтересовано киевское Динамо.

Модель самолета, на которой летел новичок Кардиффа
Модель самолета, на которой летел новичок Кардиффа
dailymail.co.uk

Ранее сообщалось, что в Боливии упал в пропасть автобус с аргентинскими футболистами.

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Теги: Кардифф, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, Нант, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, вне игры, самолет, инцидент
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