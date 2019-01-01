Самолет с новичком Кардиффа вылетел из Франции и пропал с радаров, не долетев до Англии
Нападающий французского Нанта Эмилиано Сала перешел в Кардифф Сити, выступающий в АПЛ, став рекордным трансфером для англичан (15 миллионов фунтов/около 17 миллионов евро). Футболист в понедельник, 21-го января должен был прилететь в Англию.
ICYMI | Yesterday, we announced the Club-record signing of @EmilianoSala1 from @FCNantes.— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) 20 января 2019 г.
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По информации L’Equipe, Сала попрощался со своей командой и отправился в аэропорт, где на частном самолете вылетел в Англию. Но произошло страшное событие - за час до ожидаемого прибытия воздушное судно пропало с радаров над Ла-Маншем.
Foot - L'attaquant Emiliano #Sala à bord d'un avion disparu en mer entre Nantes et Cardiff (sources policières) #AFP pic.twitter.com/YxF3aH6IB7— Agence France-Presse (@afpfr) 22 января 2019 г.
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Диспетчеры не смогли связаться с самолетом, и он так и не приземлился в Англии. На поиски были отправлены два вертолета и несколько поисковых кораблей. Пока нет информации об успехах поисковой операции.
Отметим, что связь с самолетом была потеряна более 12-ти часов назад (21-го января в 22:30 по киевскому времени).
Стоит сказать, что в услугах 28-летнего Салы было заинтересовано киевское Динамо.
Ранее сообщалось, что в Боливии упал в пропасть автобус с аргентинскими футболистами.
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