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Азар: Всю свою карьеру я всегда расстраивал тренеров

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Бельгиец отреагировал на критику главного тренера Челси.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Полузащитник Челси Эден Азар ответил на слова главного тренера “аристократов“ Маурицио Сарри, который после проигранного матча с Арсеналом (0:2) заявил, что ему крайне сложно мотивировать бельгийца.

“За свою карьеру я расстраивал всех  тренеров, а теперь расстраиваю Сарри. Это обидно, но что поделать. Моуринью и Конте, кстати, я тоже огорчал.

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Все они считают, что я должен больше забивать, отдавать больше ассистов и еще чего-то. Уверен, что я буду расстраивать и следующего своего тренера“, — цитирует полузащитника France Football.

В текущем сезоне Эден Азар провел за Челси 28 матчей во всех турнирах, в которых сумел забить 12 голов и отдать 10 результативных передач.

Ранее в СМИ сообщалось, что бельгиец отклонил предложение лондонского клуба о продлении контракта и хочет перейти в Реал.

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Теги: Эден Азар, Маурицио Сарри, Челси, Антонио Конте, АПЛ, футбол
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