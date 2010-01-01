Экс-защитник сборной Англии завершил карьеру
Бывший игрок Челси, Ливерпуля и сборной Англии Глен Джонсон после шестнадцати лет выступлений завершил профессиональную карьеру
“Сегодня я официально объявляю, что завершаю карьеру. Это решение я принял еще по ходу прошлого сезона.
Я мог бы еще поиграть в футбол, но всегда хотел закончить в возрасте, когда мое тело еще будет полным сил“, – цитирует англичанина TalkSPORT.
Защитник также выступал за Вест Хэм, Миллуолл, Портсмут и Сток Сити.
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За свою карьеру 34-летний футболист сумел стать чемпионом Англии и обладателем Кубка лиги в составе Челси, а также выигрывал Кубок Англии с Портсмутом и Кубок Лиги с Ливерпулем.
За сборную Англии Глен Джонсон провел 54 матча, забив один гол. Он принимал участие на чемпионатах мира в 2010 и 2014 годах и на Евро-2012.
Напомним, что ранее о завершении карьеры игрока объявил именитый голкипер Петр Чех.
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