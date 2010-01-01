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Экс-защитник сборной Англии завершил карьеру

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Глен Джонсон сообщил о своем решении прессе.
Глен Джонсон
Глен Джонсон
Getty Images

Бывший игрок Челси, Ливерпуля и сборной Англии Глен Джонсон после шестнадцати лет выступлений завершил профессиональную карьеру 

“Сегодня я официально объявляю, что завершаю карьеру. Это решение я принял еще по ходу прошлого сезона.

Я мог бы еще поиграть в футбол, но всегда хотел закончить в возрасте, когда мое тело еще будет полным сил“, – цитирует англичанина TalkSPORT.

Защитник также выступал за Вест Хэм, Миллуолл, Портсмут и Сток Сити.

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За свою карьеру 34-летний футболист сумел стать чемпионом Англии и обладателем Кубка лиги в составе Челси, а также выигрывал Кубок Англии с Портсмутом и Кубок Лиги с Ливерпулем.

За сборную Англии Глен Джонсон провел 54 матча, забив один гол. Он принимал участие на чемпионатах мира в 2010 и 2014 годах и на Евро-2012.

Напомним, что ранее о завершении карьеры игрока объявил именитый голкипер Петр Чех.

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Теги: Глен Джонсон, Челси, Ливерпуль, сборная Англии по футболу, Петр Чех, футбол
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