Замора выпустил двух очарок на Терри
Экс-игроки сборной Англии и старые приятели решили провести испытание.
Бывший капитан Челси Джон Терри, ныне работающий асссистентом главного тренера Астон Виллы, во время посещения дома экс-игрока Фулхэма и КПР Бобби Заморы принял решение надеть “костюм для укусов“, и две собаки, отпущенные с поводка, прыгнули прямо на Терри, начав кусать его одежду.
В видео на своей странице в Instagram Терри в шутливой форме объяснил телефонный звонок, который прозвучал до того, как он решил воплотить этот эксперимент в жизнь.
Видно, что легендарный игрок просит кого-то вмешаться и покончить с тем, что явно было плохой идеей.
В итоге, Терри спас от овчарок их владелец.
Напомним, Джон Терри начал тренерскую карьеру в октябре 2018 года после того, как объявил о завершении карьеры футболиста.
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