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Замора выпустил двух очарок на Терри

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Экс-игроки сборной Англии и старые приятели решили провести испытание.
Джон Терри
Джон Терри
Getty Images

 Бывший капитан Челси Джон Терри, ныне работающий асссистентом главного тренера Астон Виллы, во время посещения дома экс-игрока Фулхэма и КПР Бобби Заморы принял решение надеть “костюм для укусов“, и две собаки, отпущенные с поводка, прыгнули прямо на Терри, начав кусать его одежду.

В видео на своей странице в Instagram Терри в шутливой форме объяснил телефонный звонок, который прозвучал до того, как он решил воплотить этот эксперимент в жизнь.

 

Видно, что легендарный игрок просит кого-то вмешаться и покончить с тем, что явно было плохой идеей.

В итоге, Терри спас от овчарок их владелец.

Напомним, Джон Терри начал тренерскую карьеру в октябре 2018 года после того, как объявил о завершении карьеры футболиста.

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Теги: Джон Терри, Бобби Замора, Англия, развлечения, вне игры
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