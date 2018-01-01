Капитан Кардифф Сити едва не погиб от разрыва аппендикса

Жена Шона Моррисона уговорила его обратиться за помощью к медикам.

Защитник Кардифф Сити Шон Моррисон едва не умер из-за разрыва аппендикса, сообщает Daily Express.

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Отмечается, что футболист дома почувствовал себя плохо, но не хотел обращаться к медикам. Но супруга убедила его обратиться к клубным врачам.

Моррисон был экстренно доставлен в больницу, где у него диагностировали разрыв аппендикса. Медики сообщили, что если бы англичанина привезли на 45 минут позже, то исход мог бы быть смертельным.

Капитана Кардифф Сити был прооперировали и теперь он проходит реабилитацию. Он пропустит около шести недель.