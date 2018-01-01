Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Капитан Кардифф Сити едва не погиб от разрыва аппендикса

Комментариев: 0
Жена Шона Моррисона уговорила его обратиться за помощью к медикам.
Шон Моррисон
Шон Моррисон
Sky Sports

Защитник Кардифф Сити Шон Моррисон едва не умер из-за разрыва аппендикса, сообщает Daily Express.

Читай также: Игрок Фулхэма умудрился получить травму, когда переобувался

Отмечается, что футболист дома почувствовал себя плохо, но не хотел обращаться к медикам. Но супруга убедила его обратиться к клубным врачам.

Моррисон был экстренно доставлен в больницу, где у него диагностировали разрыв аппендикса. Медики сообщили, что если бы англичанина привезли на 45 минут позже, то исход мог бы быть смертельным.

Капитана Кардифф Сити был прооперировали и теперь он проходит реабилитацию. Он пропустит около шести недель.

Поделись:
Теги: футбол, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.express.co.uk

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь