Сульшер побил рекорд Басби, выиграв с МЮ семь матчей подряд

Оле-Гуннар Сульшер с Манчестер Юнайтед одержал 6 побед в АПЛ и 1 - в Кубке Англии.

Манчестер Юнайтед обыграл Брайтон в матче 23-го тура чемпионата Англии. Этот матч стал седьмой победой подряд с тех пор, как пост главного тренера "красных дьяволов" занимает Оле-Гуннар Сульшер.

Шесть матчей манкунианцы выиграли в АПЛ, а еще одна победа пришлась на Кубок Англии.

Сульшер побил рекорд Мэтта Басби, который по приходу в клуб в 1946 году достиг пяти побед в чемпионате Англии.

За время тренерства Сульшера Манчестер Юнайтед успел догнать и обойти Арсенал в турнирной таблице на 3 очка, уступая 8 до прихода норвежца.

Ранее сообщалось, что игроки МЮ хотят, чтобы Сульшер остался возглавлять клуб и в следующем сезоне.

Напомним, Сульшер занял место Жозе Моуринью до конца сезона.