Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сульшер побил рекорд Басби, выиграв с МЮ семь матчей подряд

Комментариев: 0
Оле-Гуннар Сульшер с Манчестер Юнайтед одержал 6 побед в АПЛ и 1 - в Кубке Англии.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Манчестер Юнайтед обыграл Брайтон в матче 23-го тура чемпионата Англии. Этот матч стал седьмой победой подряд с тех пор, как пост главного тренера "красных дьяволов" занимает Оле-Гуннар Сульшер.

Шесть матчей манкунианцы выиграли в АПЛ, а еще одна победа пришлась на Кубок Англии.

Сульшер побил рекорд Мэтта Басби, который по приходу в клуб в 1946 году достиг пяти побед в чемпионате Англии.

За время тренерства Сульшера Манчестер Юнайтед успел догнать и обойти Арсенал в турнирной таблице на 3 очка, уступая 8 до прихода норвежца.

Ранее сообщалось, что игроки МЮ хотят, чтобы Сульшер остался возглавлять клуб и в следующем сезоне.

Напомним, Сульшер занял место Жозе Моуринью до конца сезона.

Поделись:
Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь