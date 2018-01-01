Игрок Фулхэма умудрился получить травму, когда переобувался
Защитник Фулхэма Алфи Моусон получил травму в преддверии матча 23-го тура АПЛ против Тоттенхэма.
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По словам главного тренера команды Клаудио Раньери, футболист получил травму в тот момент, когда переобувался.
"Это очень странная травма. Моусон менял бутсы и травмировался. Это просто невероятно. Честно говоря, я не знаю, сколько времени потребуется ему на восстановление", - приводит слова Раньери BBC.
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Моусон стал игроком Фулхэма летом 2018 года. Его трансфер из Суонси обошелся клубу в 20 миллионов фунтов (около 22,6 миллионов евро). В текущем сезоне из-за различных травм он сумел сыграть лишь в 13-ти матчах АПЛ.
По итогам 22-х игр Фулхэм располагается в зоне вылета турнирной таблицы чемпионата Англии - на 19-й строчке, имея в своем активе 14 очков.
Напомним, что Тоттенхэм лишился лидера команды Харри Кейна накануне поединка с Фулхэмом.
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