Игрок Фулхэма умудрился получить травму, когда переобувался

Пока неизвестно, сколько времени потребуется футболисту на восстановление.

Защитник Фулхэма Алфи Моусон получил травму в преддверии матча 23-го тура АПЛ против Тоттенхэма.

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По словам главного тренера команды Клаудио Раньери, футболист получил травму в тот момент, когда переобувался.

"Это очень странная травма. Моусон менял бутсы и травмировался. Это просто невероятно. Честно говоря, я не знаю, сколько времени потребуется ему на восстановление", - приводит слова Раньери BBC.

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Моусон стал игроком Фулхэма летом 2018 года. Его трансфер из Суонси обошелся клубу в 20 миллионов фунтов (около 22,6 миллионов евро). В текущем сезоне из-за различных травм он сумел сыграть лишь в 13-ти матчах АПЛ.

По итогам 22-х игр Фулхэм располагается в зоне вылета турнирной таблицы чемпионата Англии - на 19-й строчке, имея в своем активе 14 очков.

Напомним, что Тоттенхэм лишился лидера команды Харри Кейна накануне поединка с Фулхэмом.