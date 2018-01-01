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Гиггз - о Сульшере: Шесть побед подряд - фантастическое достижение

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Легенда Манчестер Юнайтед отметил, что его не удивил потрясающий старт нового наставника команды.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Экс-игрок Манчестер Юнайтед и главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз оценил работу нового наставника “красных дьяволов“ Оле-Гуннара Сульшера.

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“Я абсолютно не удивлен тем, как хорошо он начал свою работу в команде, но, в любом случае, шесть побед сходу - это фантастическое достижение. Сульшер и его подопечные отлично себя проявили, команда улучшила свое положение в АПЛ.

Сейчас в клубе царит абсолютно другая атмосфера. Я верю, что МЮ будет в топ-4 по итогам чемпионата. Команда почувствовала импульс, и теперь их будет трудно остановить“, - приводит слова Гиггза Sky Sport.

После 22-х матчей Манчестер Юнайтед занимает 6-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 41 балл. Столько же набрал и лондонский Арсенал, однако пока "канониры" находятся на 5-м месте благодаря лучшей разнице мячей.

Напомним, Оле-Гуннар Сульшер возглавил Манчестер Юнайтед 19 декабря 2018 года, на следующий день послу увольнения Жозе Моуринью.

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Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Райан Гиггз, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры
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