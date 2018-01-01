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Сульшер: Думаю, у Моуринью не будет никаких проблем с поиском работы

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Новый тренер Манчестер Юнайтед поделился мнением о своем предшественнике Жозе Моуринью.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер высказал свои мысли по поводу будущей карьеры экс-тренера "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

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"У него есть будущее в качестве топ-тренера, а почему нет? Он потрясающий специалист, он добивался отличных результатов. Думаю, что у Моуринью не будет никаких проблем с поиском нового места работы.

Я не могу комментировать его слова о проблемах с игроками, но могу сказать, что мне нравится работать с этим парнями. Это все, что я могу вам сказать", - цитирует Сульшера Sky Sports.

Напомним, 18 декабря 2018 года Жозе Моуринью был уволен с поста главного тренера Манчестер Юнайтед, а уже на следующий день на этот пост был назначен Оле-Гуннар Сульшер.

Ранее сообщалось, что Моуринью провел первый этап переговоров с мадридским Реалом

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Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Жозе Моуринью, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры
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