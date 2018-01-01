Сульшер: Думаю, у Моуринью не будет никаких проблем с поиском работы
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер высказал свои мысли по поводу будущей карьеры экс-тренера "красных дьяволов" Жозе Моуринью.
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"У него есть будущее в качестве топ-тренера, а почему нет? Он потрясающий специалист, он добивался отличных результатов. Думаю, что у Моуринью не будет никаких проблем с поиском нового места работы.
Я не могу комментировать его слова о проблемах с игроками, но могу сказать, что мне нравится работать с этим парнями. Это все, что я могу вам сказать", - цитирует Сульшера Sky Sports.
Напомним, 18 декабря 2018 года Жозе Моуринью был уволен с поста главного тренера Манчестер Юнайтед, а уже на следующий день на этот пост был назначен Оле-Гуннар Сульшер.
Ранее сообщалось, что Моуринью провел первый этап переговоров с мадридским Реалом
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