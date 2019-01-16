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Экс-полузащитник Шахтера впервые стал отцом

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Счастливый Фред поделился радостным событием со своими фанатами в социальных сетях.
Фред и его невеста Моника Салум
Фред и его невеста Моника Салум
instagram.com/fred08oficial/

Бывший полузащитник Шахтера Фред, который сейчас играет за Манчестер Юнайтед, сообщил, что стал отцом.

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Невеста футболиста Моника Салум родила ему сына, которого они решили назвать Бенджамином. Фотографию с возлюбленной и новорожденным ребенком Фред опубликовал на своей страничке в Instagram.

“16.01.2019 в 1:33 родилось мое величайшее сокровище! Когда рождается ребенок, в сердце родителей рождается одна любовь, которая больше жизни и более вечна, чем время! Добро пожаловать в мир, мой любимый сын! Мы так любим тебя, Бенджамин“, - написал Фред.

Моника Салум и Фред с новорожденным сыном
Моника Салум и Фред с новорожденным сыном
instagram.com/fred08oficial/

Об отношениях Фреда с Салум стало известно в январе 2016 года, а в феврале прошлого года хавбек сделал возлюбленной предложение и она ответила согласием.

Напомним, в 2019 году сразу пять игроков Манчестер Юнайтед станут отцами.

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Теги: Фред, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, семья, дети, сын
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