Легендарный игрок МЮ: Моуринью хорошо спланировал свой уход из команды

Пол Скоулз высказал свое мнение относительно отставки Жозе Моуринью.

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз считает, что экс-наставник "красных дьяволов" Жозе Моуринью сам не хотел оставаться в команде.

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"Я чувствовал, что он не хотел больше возглавлять Манчестер Юнайтед. Он хорошо спланировал свой уход. Он проводил негативные пресс-конференции, которые вызывали смущение, и сам довел футболистов до нежелания работать с ним.

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Он даже умудрился поссориться с Антонио Валенсией - самым добрым человеком в мире, с которым просто невозможно поссориться. Это было для меня знаком, что что-то не так, и скоро случится что-то значимое.

Еще во время предсезонной подготовки Жозе начал жаловаться, говорил, что его игроки недостаточно хороши. Еще в тот момент мне не нравилось происходящее", - цитирует Скоулза Goal.com.

Напомним, Манчестер Юнайтед 18 декабря официально объявил об отставке Жозе Моуринью. Недавно стало известно, что португалец получил огромную компенсацию за увольнение.

Отмечалось, что Моуринью ведет переговоры с мадридским Реалом.

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