Дембеле продолжит карьеру в Китае

Бельгийский полузащитник перебрался в китайский клуб Гуанчжоу Фули.

Полузащитник Тоттенхэма Мусса Дембеле перешел в Гуанчжоу Фули. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

По информации зарубежной прессы, 31-летний бельгиец подписал с китайским клубом контракт сроком на 3 года. В новой команде Дембеле будет получать 10 миллионов евро за сезон.

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Бельгиец перебрался в Тоттенхэм летом 2012 года из Фулхэма за 19 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету Дембеле два ассиста в 13-ти матчах за “шпор“ во всех турнирах.

Напомним, ранее руководство лондонского клуба озвучило сумму, за которую согласится продать Харри Кейна в Реал.