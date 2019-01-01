Главный тренер Лидса признался, что шпионил не только за командой Лэмпарда

Марсело Бьелса заявил, что отправлял шпионов на тренировки всех команд, с которыми им предстояло провести матчи.

Главный тренер Лидс Юнайтед Марсело Бьелса заявил, что направлял людей шпионить за тренировками всех команд из Чемпионшипа, с которыми у них были матчи.

“Многие прокомментировали мое поведение, осудили меня и назвали мои методы неэтичными. Я наблюдал за всеми соперниками, с которыми мы встречались. Мы наблюдали за их тренировками в преддверии игр с нами.

Читай также: Игрока сборной Англии поймали на употреблении кокаина на рождественской вечеринке

Это не является чем-то незаконным. Мы можем говорить, что это - неправильно, но не незаконно. Но я понимаю, что не все законные поступки могут быть правильными. Сейчас я своим заявлением облегчил задачу EFL, которая начала расследование. Думаю, меня накажут“, - цитирует Бьелсу Sky Sports.

Напомним, скандал о шпионаже со стороны Марсело Бьелсы разгорелся после того, как на тренировке Дерби Каунти, которую тренирует Фрэнк Лэмпард, был арестован сотрудник Лидса, следившей за тренировкой.