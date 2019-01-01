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Главный тренер Лидса признался, что шпионил не только за командой Лэмпарда

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Марсело Бьелса заявил, что отправлял шпионов на тренировки всех команд, с которыми им предстояло провести матчи.
Марсело Бьелса
Марсело Бьелса
Getty Images

Главный тренер Лидс Юнайтед Марсело Бьелса заявил, что направлял людей шпионить за тренировками всех команд из Чемпионшипа, с которыми у них были матчи.

“Многие прокомментировали мое поведение, осудили меня и назвали мои методы неэтичными. Я наблюдал за всеми соперниками, с которыми мы встречались. Мы наблюдали за их тренировками в преддверии игр с нами.

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Это не является чем-то незаконным. Мы можем говорить, что это - неправильно, но не незаконно. Но я понимаю, что не все законные поступки могут быть правильными. Сейчас я своим заявлением облегчил задачу EFL, которая начала расследование. Думаю, меня накажут“, - цитирует Бьелсу Sky Sports.

Напомним, скандал о шпионаже со стороны Марсело Бьелсы разгорелся после того, как на тренировке Дерби Каунти, которую тренирует Фрэнк Лэмпард, был арестован сотрудник Лидса, следившей за тренировкой.

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Теги: Марсело Бьелса, Лидс, Лидс Юнайтед, Чемпионшип, футбол, вне игры, шпион, шпионаж, скандал
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