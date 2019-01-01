Эмери: Иногда тренеру приходится провоцировать конфликт с игроками
Главный тренер Арсенала Унаи Эмери высказал мнение относительно того, что иногда наставнику приходится провоцировать разногласия между футболистами, чтобы добиться от них более высокого результата.
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“Иногда тренеру приходится провоцировать конфликт с футболистами. За счет этого от них можно добиться чего-то большего - каких-то амбиций или даже недовольства, которое положительно повлияет на всю команду. Но нужно быть осторожным, чтобы не ухудшить отношения с игроками.
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Я верю, что развитие команды и игроков невозможно, если вести с ними только комфортные разговоры. Поймите, тренеру важно получить от футболистов максимум и убедиться, что они полностью вписываются в команду“, - приводит слова Эмери Sky Sports.
Отметим, что по итогам 22-х туров Арсенал занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 41 балл.
Ранее сообщалось, что Унаи Эмери хочет избавиться от игрока Арсенала Месута Озила. Отмечалось, что лондонский клуб уже предложил его услуги Интеру и Ювентусу.
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