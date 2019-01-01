Эмери: Иногда тренеру приходится провоцировать конфликт с игроками

Наставник Арсенала считает, что конфликтные ситуации помогают игрокам получить необходимую мотивацию.

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери высказал мнение относительно того, что иногда наставнику приходится провоцировать разногласия между футболистами, чтобы добиться от них более высокого результата.

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“Иногда тренеру приходится провоцировать конфликт с футболистами. За счет этого от них можно добиться чего-то большего - каких-то амбиций или даже недовольства, которое положительно повлияет на всю команду. Но нужно быть осторожным, чтобы не ухудшить отношения с игроками.

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Я верю, что развитие команды и игроков невозможно, если вести с ними только комфортные разговоры. Поймите, тренеру важно получить от футболистов максимум и убедиться, что они полностью вписываются в команду“, - приводит слова Эмери Sky Sports.

Отметим, что по итогам 22-х туров Арсенал занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 41 балл.

Ранее сообщалось, что Унаи Эмери хочет избавиться от игрока Арсенала Месута Озила. Отмечалось, что лондонский клуб уже предложил его услуги Интеру и Ювентусу.