Челси предложит Чеху должность в клубе

Петр Чех может стать тренером или послом английского клуба.

Вратарь Арсенала Петр Чех, который накануне объявил о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона, может вернуться в Челси.

Смотри также: Петр Чех: подборка лучших сейвов чешского голкипера, который завершает карьеру

“Синие“ хотят предложить 36-летнему голкиперу должность тренера или посла в структуре клуба, сообщает The Times.

Петр Чех выступал за Челси с 2004 по 2015 год. Четыре раза становился чемпионом Англии и победителем Кубка страны, а также выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.