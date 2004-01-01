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Челси предложит Чеху должность в клубе

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Петр Чех может стать тренером или послом английского клуба.
Петр Чех
Петр Чех
Getty Images

Вратарь Арсенала Петр Чех, который накануне объявил о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона, может вернуться в Челси.

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“Синие“ хотят предложить 36-летнему голкиперу должность тренера или посла в структуре клуба, сообщает The Times.

Петр Чех выступал за Челси с 2004 по 2015 год. Четыре раза становился чемпионом Англии и победителем Кубка страны, а также выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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Теги: футбол, Петр Чех, Челси
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Источник: www.thetimes.co.uk

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