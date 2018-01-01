СМИ: Азар отклонил предложение Челси и ждет контракта от Реала

Бельгийский футболист желает покинуть Лондон.

Полузащитник Челси Эден Азар хочет перейти в мадридский Реал, сообщает Sky Sports.

Бельгиец отклонил два предложения от Челси и ждет контракта от “сливочных“.

Отмечается, что для Реала идеальным моментом для подписания бельгийца будет будущее летнее трансферное окно.

“Азар отклонил два предложения от Челси. Это значит только одно: он чего-то ждет, и это “что-то“ - мадридский Реал. Испанцы уважали решение Челси не продавать Азара прошлым летом, но сейчас им нужно усиление“, - цитирует издание бельгийского эксперта Кристофа Террьера.

Ранее сообщалось, что Челси рассчитывает получить более 100 миллионов от Реала за трансфер Азара.