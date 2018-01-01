Защитника Тоттенхэма подозревают в избиении жены

Полиция арестовала Сержа Орье перед поединком с МЮ.

Защитник Тоттенхэма Серж Орье подозревается в избиении своей жены, сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что ивуариец поссорился со своей супругой, с которой воспитывает 5-месячного ребенка, накануне матча 22-го тура АПЛ с Манчестер Юнайтед (0:1).

После инцидента Орье был арестован за подозрение в нанесении телесных повреждений собственной жене.

Полиция отпустила футболиста в ночь перед игрой, но он так и не попал в заявку команды.