Вест Хэм заблокировал трансфер Чичарито в Валенсию
Английский клуб не желает расставаться с мексиканским нападающим.
Форвард Вест Хэма Хавьер Чичарито Эрнандес достиг договоренности с испанской Валенсией, но главный тренер “молотобойцев“ Мануэль Пеллегрини не отпускает мексиканца в Испанию, сообщает Marca.
Это связано с тем, что лидер и лучший бомбардир команды Марко Арнаутович может покинуть английский клуб.
Напомним, Чичарито перешел в Вест Хэм в начале сезона 2017/18 из леверкузенского Байера.
В этом сезоне Эрнандес провел на поле 14 матчей, в которых забил 4 гола.
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