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Вест Хэм заблокировал трансфер Чичарито в Валенсию

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Английский клуб не желает расставаться с мексиканским нападающим.
Чичарито
Чичарито
si.com

Форвард Вест Хэма Хавьер Чичарито Эрнандес достиг договоренности с испанской Валенсией, но главный тренер “молотобойцев“ Мануэль Пеллегрини не отпускает мексиканца в Испанию, сообщает Marca.

Это связано с тем, что лидер и лучший бомбардир команды Марко Арнаутович может покинуть английский клуб.

Напомним, Чичарито перешел в Вест Хэм в начале сезона 2017/18 из леверкузенского Байера.

В этом сезоне Эрнандес провел на поле 14 матчей, в которых забил 4 гола.

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Теги: футбол, Чичарито, Вест Хэм, Валенсия
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Источник: www.marca.com

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