Английский клуб не желает расставаться с мексиканским нападающим.

Форвард Вест Хэма Хавьер Чичарито Эрнандес достиг договоренности с испанской Валенсией, но главный тренер “молотобойцев“ Мануэль Пеллегрини не отпускает мексиканца в Испанию, сообщает Marca.

Это связано с тем, что лидер и лучший бомбардир команды Марко Арнаутович может покинуть английский клуб.

Напомним, Чичарито перешел в Вест Хэм в начале сезона 2017/18 из леверкузенского Байера.

В этом сезоне Эрнандес провел на поле 14 матчей, в которых забил 4 гола.