Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лидер Тоттенхэма выбыл на полтора месяца

Комментариев: 0
Травма Харри Кейна оказалась серьезной.
Харри Кейн
Харри Кейн
Getty Images

Форвард Тоттенхэма Харри Кейн получил травму в матче чемпионата Англии против МЮ (0:1).

После предварительного обследования у капитана “шпор“ было подтверждено повреждение связок голеностопа левой ноги, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Отмечается, что Кейн сможет вернуться к тренировкам не раньше, чем в начале марта. Таким образом, он точно пропустит ответный полуфинал Кубка лиги с Челси и первый матч с Боруссией Дортмунд в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Под вопросом участие в матчах с Челси и Арсеналом в АПЛ, а также в ответной игре с Боруссией, которая состоится 5 марта.

Кейн в нынешнем сезоне отыграл в 22 матчах, забив 14 голов и совершив 4 ассиста.

Поделись:
Теги: футбол, Харри Кейн, Тоттенхэм
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.tottenhamhotspur.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь