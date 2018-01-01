Лидер Тоттенхэма выбыл на полтора месяца

Травма Харри Кейна оказалась серьезной.

Форвард Тоттенхэма Харри Кейн получил травму в матче чемпионата Англии против МЮ (0:1).

После предварительного обследования у капитана “шпор“ было подтверждено повреждение связок голеностопа левой ноги, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Отмечается, что Кейн сможет вернуться к тренировкам не раньше, чем в начале марта. Таким образом, он точно пропустит ответный полуфинал Кубка лиги с Челси и первый матч с Боруссией Дортмунд в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Под вопросом участие в матчах с Челси и Арсеналом в АПЛ, а также в ответной игре с Боруссией, которая состоится 5 марта.

Кейн в нынешнем сезоне отыграл в 22 матчах, забив 14 голов и совершив 4 ассиста.