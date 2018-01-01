Челси рассчитывает получить более 100 миллионов от Реала за трансфер Азара

Один из лидеров "синих" в скором времени может стать игроком мадридского Реала.

Лондонский Челси назвал сумму, за которую готов продать одного из лидеров команды Эдена Азара в мадридский Реал.

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По информации The Telegraph, "синие" согласны расстаться с бельгийцем, который отказывается продлевать соглашение с клубом, за 100 миллионов фунтов (около 112 миллионов евро). Пока нет информации о том, готов ли Реал потратить такую сумму на трансфер Азара.

Напомним, в текущем сезоне 28-летний бельгиец провел 21 матч в АПЛ за Челси, в которых отметился 10-ю голами и 10-ю ассистами.

Ранее сообщалось, за какую сумму Тоттенхэм готов продать своего лидера Харри Кейна в Реал.