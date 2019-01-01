Петр Чех: подборка лучших сейвов чешского голкипера, который завершает карьеру

Вспомните лучшие сейвы легендарного голкипера, который в конце сезона повесит бутсы на гвоздь.

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Легендарный чешский голкипер Петр Чех принял решение завершить футбольную карьеру после завершения текущего сезона.

За свою 20-летнюю карьеру Чех выступал в чешских Виктороии Плзень, Хмел Блшаны, Спарте из Праги, французском Ренне и лондонских Челси и Арсенале. Также голкипер отыграл 124 матча за сборную Чехии. Четырежды выигрывал чемпионат Англии, пять раз становился обладателем Кубка Англии и побеждал в Лиге чемпионов с Челси.

Вашему вниманию подборка лучших сейвов Петра Чеха: