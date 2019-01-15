Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Легендарный Чех объявил о завершении профессиональной карьеры по окончании сезона

Комментариев: 1
Петр Чех решил повесить бутсы на гвоздь в конце нынешнего сезона.
Петр Чех
Петр Чех
Getty Images

Именитый 36-летний голкипер Петр Чех официально объявил о завершении профессиональной карьеры по окончании текущего сезона.

“Это мой 20-й сезон в качестве профессионального футболиста, и прошло уже 20 лет с тех пор, как я подписал свой первый контракт, поэтому я чувствую, что это правильное время для того, чтобы объявить о завершении карьеры после текущего сезона. Отыграв15 лет в АПЛ и выиграв все возможные трофеи, я чувствую, что достиг всего, чего хотел.

Читай также: Мхитарян может покинуть Арсенал, если клуб совершит трансфер игрока Барселоны

Я продолжу усердно работать в Арсенале, чтобы выиграть еще один трофей в этом сезоне. С нетерпением жду возможности узнать, что мне приготовила жизнь за пределами поля“, – написал Чех на своей страничке в Twitter.

Напомним, за свою профессиональную карьеру Чех выступал в чешских Виктории Плзень, Хмел Блшаны, Спарте из Праги, французском Ренне и лондонских Челси и Арсенале. Четырежды выигрывал чемпионат Англии, пять раз становился обладателем Кубка Англии и побеждал в Лиге чемпионов с Челси. Также голкипер отыграл за сборную Чехии 124 матча. 

Отметим, что в 2006 году он получил тяжелую травму головы, после которой начал носить защитный шлем. Вашему вниманию также подборка лучших сейвов Петра Чеха.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер завершил карьеру в 24 года.

Поделись:
Теги: Петр Чех, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, завершение карьеры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
    15.01.2019, 14:17
Оценка:  0
Google заплатив за роботу в Інтернеті з дому від $ 16 000 до $ 32 000 на місяць. Молодший брат не працював три місяці і місяць Tому чек склав $ 32475, працюючи вдома по 4 години на добу, а заробіток може бути ще більшим ... Тому я почав працювати.. >>>> w­w­w­.­w­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь