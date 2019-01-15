Легендарный Чех объявил о завершении профессиональной карьеры по окончании сезона

Петр Чех решил повесить бутсы на гвоздь в конце нынешнего сезона.

Именитый 36-летний голкипер Петр Чех официально объявил о завершении профессиональной карьеры по окончании текущего сезона.

“Это мой 20-й сезон в качестве профессионального футболиста, и прошло уже 20 лет с тех пор, как я подписал свой первый контракт, поэтому я чувствую, что это правильное время для того, чтобы объявить о завершении карьеры после текущего сезона. Отыграв15 лет в АПЛ и выиграв все возможные трофеи, я чувствую, что достиг всего, чего хотел.

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Я продолжу усердно работать в Арсенале, чтобы выиграть еще один трофей в этом сезоне. С нетерпением жду возможности узнать, что мне приготовила жизнь за пределами поля“, – написал Чех на своей страничке в Twitter.

Напомним, за свою профессиональную карьеру Чех выступал в чешских Виктории Плзень, Хмел Блшаны, Спарте из Праги, французском Ренне и лондонских Челси и Арсенале. Четырежды выигрывал чемпионат Англии, пять раз становился обладателем Кубка Англии и побеждал в Лиге чемпионов с Челси. Также голкипер отыграл за сборную Чехии 124 матча.

Отметим, что в 2006 году он получил тяжелую травму головы, после которой начал носить защитный шлем. Вашему вниманию также подборка лучших сейвов Петра Чеха.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер завершил карьеру в 24 года.