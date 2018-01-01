Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Де Хеа потребовал от Манчестер Юнайтед существенного повышения зарплаты

Комментариев: 0
Голкипер "красных дьяволов" назвал условия, при которых готов подписать с клубом новое соглашение.
Давид Де Хеа
Давид Де Хеа
Getty Images

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа готов подписать новой контракт с клубом, если получит существенную прибавку к своему окладу.

Читай также: В МЮ настоящий бэйби-бум: Погба, Фред и еще три игрока станут отцами в 2019 году

По информации Mirror, испанец хочет получать 17,5 миллионов евро в год, при том, что его нынешняя зарплата составляет 11,7 миллионов евро в год. Действующее соглашение Де Хеа с "красными дьяволами" рассчитано до лета 2020 года.

Отметим, что в матче 22-го тура чемпионата Англии против Тоттенхэма Де Хеа совершил 11 сейвов, что является рекордом АПЛ в текущем сезоне. Манчестер Юнайтед выиграл этот поединок со счетом 1:0.

Ранее наставник Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер рассказал о трансферных планах клуба в январе.

Поделись:
Теги: Давид Де Хеа, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, контракт, условия, зарплата
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь