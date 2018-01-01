Де Хеа потребовал от Манчестер Юнайтед существенного повышения зарплаты

Голкипер "красных дьяволов" назвал условия, при которых готов подписать с клубом новое соглашение.

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа готов подписать новой контракт с клубом, если получит существенную прибавку к своему окладу.

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По информации Mirror, испанец хочет получать 17,5 миллионов евро в год, при том, что его нынешняя зарплата составляет 11,7 миллионов евро в год. Действующее соглашение Де Хеа с "красными дьяволами" рассчитано до лета 2020 года.

Отметим, что в матче 22-го тура чемпионата Англии против Тоттенхэма Де Хеа совершил 11 сейвов, что является рекордом АПЛ в текущем сезоне. Манчестер Юнайтед выиграл этот поединок со счетом 1:0.

Ранее наставник Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер рассказал о трансферных планах клуба в январе.