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Сульшер ввел обязательный дресс-код для игроков Манчестер Юнайтед

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Теперь подопечные норвежского специалиста обязаны будут ходить в костюмах.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер ввел обязательный клубный дресс-код для игроков своей команды.

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Как сообщает Daily Mail, норвежский специалист обязал своих подопечных приходить на стадион в официальных клубных костюмах. Игроки могут ездить на матчи в клубной спортивной экипировке, однако на сам стадион футболисты обязаны приходить в костюмах и галстуках.

Отмечается, что это правило Сульшер позаимствовал у сэра Алекса Фергюсона, который недавно приезжал на клубную базу “красных дьяволов“ и толкнул мотивационную речь.

Ранее сообщалось, что экс-тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон помогает Оле-Гуннару Сульшеру в выборе стартового состава на игры.

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Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, Алекс Фергюсон, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, дресс-код
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