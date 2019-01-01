Сульшер ввел обязательный дресс-код для игроков Манчестер Юнайтед

Теперь подопечные норвежского специалиста обязаны будут ходить в костюмах.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер ввел обязательный клубный дресс-код для игроков своей команды.

Читай также: Лукаку: Сульшер вернул Манчестер Юнайтед привычный стиль

Как сообщает Daily Mail, норвежский специалист обязал своих подопечных приходить на стадион в официальных клубных костюмах. Игроки могут ездить на матчи в клубной спортивной экипировке, однако на сам стадион футболисты обязаны приходить в костюмах и галстуках.

Отмечается, что это правило Сульшер позаимствовал у сэра Алекса Фергюсона, который недавно приезжал на клубную базу “красных дьяволов“ и толкнул мотивационную речь.

Ранее сообщалось, что экс-тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон помогает Оле-Гуннару Сульшеру в выборе стартового состава на игры.