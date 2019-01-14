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Озил объявил о помолвке с обладательницей титула Мисс Турция

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Месут Озил поделился радостным событием в своей жизни с поклонниками в социальных сетях.
Амине Гюльше - невеста Месута Озила
Амине Гюльше - невеста Месута Озила
instagram.com/gulseamine/

Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил рассказал о важном событии в своей жизни.

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Футболист сделал предложение своей девушке - турецкой модели Амине Гюльше, с которой он встречается с лета 2017 года. Гюльше ответила Озилу согласием.

“С Божьего разрешения, навсегда“, - написал Озил под публикацией в Instagram, где он изображен вместе со своей невестой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allahin izniyle sonsuza dek❤️🇹🇷

Публикация от Mesut Özil (@m10_official)

Отметим, что Гюльше - обладательница титула Мисс Турция-2014, а также участница конкурса Мисс мира.

Ранее сообщалось, что главный тренер Арсенала Унаи Эмери собирается избавится от Месута Озила.

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Теги: Месут Озил, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, невеста, предложение, девушка, фото, Instagram
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