Озил объявил о помолвке с обладательницей титула Мисс Турция

Месут Озил поделился радостным событием в своей жизни с поклонниками в социальных сетях.

Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил рассказал о важном событии в своей жизни.

Читай также: В МЮ настоящий бэйби-бум: Погба, Фред и еще три игрока станут отцами в 2019 году

Футболист сделал предложение своей девушке - турецкой модели Амине Гюльше, с которой он встречается с лета 2017 года. Гюльше ответила Озилу согласием.

“С Божьего разрешения, навсегда“, - написал Озил под публикацией в Instagram, где он изображен вместе со своей невестой.

Отметим, что Гюльше - обладательница титула Мисс Турция-2014, а также участница конкурса Мисс мира.

Ранее сообщалось, что главный тренер Арсенала Унаи Эмери собирается избавится от Месута Озила.