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Манчестер Сити – Вулверхэмптон 3:0 видео голов и обзор матча АПЛ

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"Горожане" в большинстве одолели Вулверхэмптон.

Манчестер Сити разгромил Вулверхэмптон: видео голов
Манчестер Сити разгромил Вулверхэмптон: видео голов
mancity.com

В матче 22-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити на своем поле не отставил шансов Вулверхэмптону.

Хозяева забили три безответных мяча в ворота соперника, а с 19-й минуты поединка “горожане“ играли в большинстве после удаления Уилли Боли за грубую игру.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Вулверхэмптон:

Манчестер Сити – Вулверхэмптон 3:0
Голы: Габриэль Жезус, 10, 39 (с пенальти), Коуди, 78 (в свои ворота)

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Данило – Б. Силва, Фернандиньо, Д. Силва (Де Брюйне, 62) – Стерлинг, Габриэль Жезус (Агуэро, 76), Сане (Гюндоган, 74)

Вулверхэмптон: Патрисиу – Беннетт, Коуди, Боли – Доэрти, Дендонкер, Невеш, Хонни – Моутиньо (Гиббс-Уайт, 72) – Хименес (Траоре, 46), Жота (Саисс, 59)

Предупреждение: Фернандиньо

Удаление: Боли, 19 (грубая игра)

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Теги: Манчестер Сити, Вулверхэмптон, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, видео голов, обзор матча
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