Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Не деньгами едиными: Зинченко рассказал о необычной системе штрафов в Ман Сити

Комментариев: 0
Украинский футболист поделился интересной информацией о наказаниях в английском клубе.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал о необычной системе штрафов в команде.

“Раньше штрафы измерялись в деньгах. Сейчас это определяется рулеткой. Собирают на теорию всю команду, выносят рулетку, начинаешь ее крутить. Может выпасть прачечная. Тогда ты должен помочь постирать вещи. Не то, чтобы своими руками, но помочь людям. Может выпасть кухня, столовая. Помыть бутсы после тренировки всей команде.

У Де Брюйне и Ляпорта выпало провести тренировку детям. Есть сектор “счастливчик“ - тогда ты вообще ничего не делаешь. Но такое никому еще не выпадало. Есть “пригласить друга“. Ты берешь с собой друга, он начинает крутить, и вы выполняете что-то вдвоем. Еще ты можешь оплатить ужин тренерскому штабу. Или всей команде, или персоналу“, - поведал Зинченко в интервью Youtube-каналу КраСава.

В этом сезоне Александр Зинченко провел за Манчестер Сити 11 матчей во всех турнирах и отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Уфа может арендовать Зинченко до конца сезона.

Поделись:
Теги: футбол, Манчестер Сити, Александр Зинченко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.youtube.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь