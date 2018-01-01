Не деньгами едиными: Зинченко рассказал о необычной системе штрафов в Ман Сити

Украинский футболист поделился интересной информацией о наказаниях в английском клубе.

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал о необычной системе штрафов в команде.

“Раньше штрафы измерялись в деньгах. Сейчас это определяется рулеткой. Собирают на теорию всю команду, выносят рулетку, начинаешь ее крутить. Может выпасть прачечная. Тогда ты должен помочь постирать вещи. Не то, чтобы своими руками, но помочь людям. Может выпасть кухня, столовая. Помыть бутсы после тренировки всей команде.

У Де Брюйне и Ляпорта выпало провести тренировку детям. Есть сектор “счастливчик“ - тогда ты вообще ничего не делаешь. Но такое никому еще не выпадало. Есть “пригласить друга“. Ты берешь с собой друга, он начинает крутить, и вы выполняете что-то вдвоем. Еще ты можешь оплатить ужин тренерскому штабу. Или всей команде, или персоналу“, - поведал Зинченко в интервью Youtube-каналу КраСава.

В этом сезоне Александр Зинченко провел за Манчестер Сити 11 матчей во всех турнирах и отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Уфа может арендовать Зинченко до конца сезона.