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Фергюсон помогает Сульшеру в выборе стартового состава на игры

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Но последнее слово остается за норвежским специалистом.
Алекс Фергюсон
Алекс Фергюсон
Getty Images

Экс-наставник “красных дьяволов“ сэр Алекс Фергюсон помогает нынешнему главному тренеру Манчестер Юнайтед Оле-Гуннару Сульшеру, сообщает Manchester Evening News.

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Отмечается, что легендарный шотландец принимает участие в пердматчевом анализе, а также в выборе стартового состава. Однако последнее слово остается именно за Сульшером.

Ранее сообщалось, что Фергюсон встретился с игроками Манчестер Юнайтед и толкнул мотивационную речь.

Напомним, что Сульшер с момента назначения выиграл 6 игр из 6, последний матч был против Тоттенхэма (0:1).

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Теги: футбол, Оле-Гуннар Сульшер, Алекс Фергюсон, Манчестер Юнайтед
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Источник: www.manchestereveningnews.co.uk

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