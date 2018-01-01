Лидер Тоттенхэма получил повреждение в матче против Манчестер Юнайтед

Харри Кейн вывихнул голеностоп после подката со стороны игрока "красных дьяволов".

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино рассказал о травме, которую получил лидер команды Харри Кейн в матче с Манчестер Юнайтед, который "шпоры" проиграли с минимальным счетом.

"Кейна сильно ударили, это был очевидный фол, но Майк Дин сказал, что не видел этого момента. Это был плохой подкат, и теперь у Кейна небольшой вывих голеностопа.

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Я знаю, что игрок МЮ не хотел нанести травму, но Харри хромал после матча. Мы теряем Сона из-за Кубка Азии, и если травма Кейна серьезная - это будет проблемой для нас", - приводит слова Почеттино BBC.

Вашему вниманию также видео гола и обзор поединка Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, за какую сумму Тоттенхэм готов продать Харри Кейна в Реал.