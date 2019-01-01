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Зинченко: Мне нравится быть частью Манчестер Сити

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Украинский футболист заявил, что не рассчитывает покидать состав "горожан" в ближайшее время.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
instagram.com/zinchenko_96/

Полузащитник Манчестер Сити  и сборной Украины Александр Зинченко заявил, что хотел бы остаться в команде, но не уверен в том, что это получится осуществить.

“Это великий клуб, особенная команда, в которой выступают суперзвезды. Ты учишься у них каждый день - не только на поле, но и вне его. Мы одна команда, мы - семья, а это очень важно для наших побед.

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Я хочу доказать, что я достоин быть частью этого клуба, выступать за него, играть свою роль и завоевывать трофеи. Есть только один способ быть в этой команде - работать изо дня в день, сражаться на каждой тренировке и каждой игре.

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Я хочу быть частью этого клуба надолго, если это возможно. Но если честно, никогда не знаешь, что произойдет в будущем, даже завтра. Это футбол, и иногда ты можешь изменить некоторые вещи. Я хочу остаться“, - приводит слова Зинченко sport360.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко покинет состав Манчестер Сити в ближайшее время.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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