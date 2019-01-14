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Погба: Мне нравится быть более атакующим игроком

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Француз рассказал о своем выступлении в Манчестер Юнайтед после прихода в команду Оле-Гуннара Сульшера.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба отметил изменения в своей игре после прихода в команду норвежского специалиста Оле-Гуннара Сульшера.

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"Я наконец-то получаю удовольствие от своей игры в данный момент. Мне действительно нравится быть более атакующим игроком. Раньше я очень много защищался на поле, а это не самая моя сильная сторона.

Теперь я играю на своей позиции. Тренер говорит, чтобы я шел в штрафную и забивал голы, как когда-то делал Фрэнк Лэмпард", - приводит слова Погба BBC.

Отметим, что в крайнем матче Манчестер Юнайтед в АПЛ против Тоттенхэма Поль отметился результативной передачей. Смотрите также видео гола и обзор этого поединка.

Ранее сообщалось, что в 2019 году сразу пять игроков Манчестер Юнайтед станут отцами, включая и Поля Погба.

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Теги: Поль Погба, Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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