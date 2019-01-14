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В Англии вооруженные люди ограбили братьев игроков Ливерпуля и Манчестер Юнайтед

Комментариев: 2
У нападавших были пистолеты, биты и даже мачете.
Трент Александр-Арнольд и Маркус Рашфорд
Трент Александр-Арнольд и Маркус Рашфорд
Getty Images

Утром в субботу, 12-го января, произошел неприятный инцидент в Манчестере. Об этом сообщает BBC.

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Брат защитника Ливерпуля Трента Александра-Арнольда Тайлер встретился за завтраком с братом форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рэшфорда Дейном в кафе Littlerock. В это время в помещение ворвались несколько грабителей, которые сразу же направились к братьям футболистов.

Неизвестные были вооружены пистолетом, мачете и бейсбольной битой. Они избили и ограбили Тайлера и Дейна. Пострадавших доставили в больницу, но они не получили серьезных повреждений.


Кафе, в котором произошло ограбление. Фото: BBC

Сообщается, что у Дейна украли дорогие часы, а у Тайлера - кошелек и автомобиль Range Rover. Подозреваемые в совершении преступления на данный момент задержаны полицией.

Ранее сообщалось что игрока ПСЖ Эрика-Шупо Мотинга дважды ограбили за последний месяц. Также жертвой ограбления стал капитан ПСЖ Тиаго Силва.

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Теги: Маркус Рашфорд, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, АПЛ, футбол, вне игры, ограбление, семья
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Комментариев (2)
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Dmitriy7    14.01.2019, 11:35
Оценка:  0
Dmitriy7
бля
Dmitriy7    14.01.2019, 11:35
Оценка:  0
Dmitriy7
ребят жалко)работают сейчас с ними психологи надеюсь
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