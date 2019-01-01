Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 видео гола и обзор матча АПЛ

Подопечные Оле-Гуннара Сульшера сумели выиграть у Тоттенхэма в очередном туре чемпионата Англии.

Тоттенхэм - МЮ: видео гола и обзор матча Getty Images

В матче 22-го тура АПЛ Тоттенхэм на своем поле проиграл Манчестер Юнайтед.

Гости быстро завладели инициативой и забили гол перед перерывом, а хозяева не сумели ответить тем же.

Смотрите видео гола и обзор матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед:

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Рашфорд, 44

Тоттенхэм: Льорис — Триппьер, Альдервейрельд, Вертонген, Дэвис — Сиссоко (Ламела, 43), Уинкс (Льоренте, 81), Эриксен — Алли — Сон Хын Мин, Кейн

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Янг, Линделеф, Джонс, Шоу — Эррера, Матич — Лингард (Далот, 83), Погба (Мактоминей, 90+2), Марсьяль (Лукаку, 73) — Рашфорд

Предупреждения: Алли — Погба