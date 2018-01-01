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Наставник Арсенала собирается избавиться от Озила, чтобы купить новых игроков

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Унаи Эмери больше не хочет видеть в команде Месута Озила.
Месут Озил
Месут Озил
Getty Images

Полузащитник Арсенала Месут Озил может покинуть состав команды в ближайшее время.

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По информации Daily Mail, немец больше не входит в планы главного тренера команды Унаи Эмери. Испанец рассчитывает продать Озила до закрытия трансферного окна, а на вырученную сумму приобрести новых игроков, которые усилят команду.

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Отметим, что сложность может создать высокая зарплата Озила - 350 тысяч фунтов в неделю (около 391 тысячи евро). Кроме того, 30-летний футболист не хочет покидать команду.

Ранее сообщалось, что состав Арсенала может покинуть полузащитник Генрих Мхитарян.

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Теги: Месут Озил, Унаи Эмери, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, трансфер
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