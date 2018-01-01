Манчестер Юнайтед одержал победу над Тоттенхэмом

Манкунианцы добыли важнейшую победу над "шпорами".

Новый наставник МЮ Оле Гуннар Сульшер после пяти побед в своих стартовых матчах во главе "красных дьяволов" прошел первое серьезное испытание и одолел Тоттенхэм в чемпионате Англии.

Несмотря на скромный счет матча, команды выдали фантастический поединок, который полностью соответствовал вывеске.

На правах хозяев Тоттенхэм активнее вошел в игру и мог сразу забивать, но Уинкс, выскочив на вратаря, пробил мимо.

Освоившись на поле, Манчестер Юнайтед перехватил инициативу и все чаще стал тревожить Льориса. Если Лингарду на 13-й минуте не хватило точности, а в средине тайма Льорис отбил удар Марсиаля, то перед самым перерывом после идеальной передачи Погба Рэшфорд ворвался в штрафную площадь Тоттенхэма справа и выполнил прекрасный удар точно в дальний нижний угол. Гол и на перерыв команды уходят при минимальном преимуществе МЮ.

После перерыва Тоттенхэм активизировался. Если до перерыва хозяева не нанесли ни одного удара в створ ворот, то во втором тайме таких ударов было 11. Лишь один Кейн мог делать хет-трик, выход один на один был у Алли, несколько моментов упустил Сон, в концовке спасти ничью мог Льоренте, но Де Хеа в это день был невероятен и совершил множество классных сейвов.

Гости тоже не планировали исключительно обороняться. В районе пятьдесят седьмой минуты Поль Погба перебрасывал Уго Льориса, однако голкипер "шпор" дотянулся до мяча кончиками пальцев и перевел его за лицевую линию поля. Чуть позже Погба снова пытался пробить своего партнера по сборной, но Льорис справился с ударом метров с пятнадцати.

Концовка матча прошла в давлении Тоттенхэма, но счет 0:1 сохранился на табло до финального свистка. Манчестер Юнайтед победил на Уэмбли и догнал по очкам Арсенал.

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Рашфорд, 44

Тоттенхэм: Льорис — Триппьер, Альдервейрельд, Вертонген, Дэвис — Сиссоко (Ламела, 43), Уинкс (Льоренте, 81), Эриксен — Алли — Сон Хын Мин, Кейн

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Янг, Линделеф, Джонс, Шоу — Эррера, Матич — Лингард (Далот, 83), Погба (Мактоминей, 90+2), Марсьяль (Лукаку, 73) — Рашфорд

Предупреждения: Алли — Погба