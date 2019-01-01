На стадионе МЮ моча с туалетов стала попадать в офисы сотрудников клуба
Во время матчей работникам клубов приходится накрывать столы клеенкой.
О необычной проблеме на стадионе Олд Траффорд стало известно изданию The Sun. В начале сезона гостевые фанаты стали крушить туалеты на стадионе, из-за чего моча стала просачиваться в офисные помещения.
Как сообщает источник, из-за невозможности справиться с туалетами и трубами персонал вынужден накрывать свои столы и компьютеры клеенкой.
"Как вы можете себе представить, персонал был в шоке. Возвращаясь к работе, они находили свое оборудование, пропитанное мочой. Это не очень хороший вид и запах", - рассказали The Sun.
На запрос издания в клубе подтвердили проблему, хотя сказали, что сейчас с протеканием удалось справиться, хотя сотрудники клуба продолжают накрывать свои столы - больше в качестве меры предосторожности.
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