На стадионе МЮ моча с туалетов стала попадать в офисы сотрудников клуба

Во время матчей работникам клубов приходится накрывать столы клеенкой.

О необычной проблеме на стадионе Олд Траффорд стало известно изданию The Sun. В начале сезона гостевые фанаты стали крушить туалеты на стадионе, из-за чего моча стала просачиваться в офисные помещения.

Как сообщает источник, из-за невозможности справиться с туалетами и трубами персонал вынужден накрывать свои столы и компьютеры клеенкой.

"Как вы можете себе представить, персонал был в шоке. Возвращаясь к работе, они находили свое оборудование, пропитанное мочой. Это не очень хороший вид и запах", - рассказали The Sun.

На запрос издания в клубе подтвердили проблему, хотя сказали, что сейчас с протеканием удалось справиться, хотя сотрудники клуба продолжают накрывать свои столы - больше в качестве меры предосторожности.