Эллиотт Моррис забил свой дебютный гол в 723-м матче за клуб.

Курьезный гол был забит в матче 25-го тура чемпионата Северной Ирландии между Институтом и Глентораном.

На 10-й минуте вратарь гостей Эллиотт Моррис исполнил штрафной со своей половины поля. Мяч пролетел более 60 м и попал в ворота.

Для Морриса данный матч был 723-м за Гленторан, а забитый гол стал первым в карьере.

Матч завершился победой Гленторана со счетом 2:0.