Вратарь забил гол ударом со своей половины поля после ляпа коллеги
Эллиотт Моррис забил свой дебютный гол в 723-м матче за клуб.
Курьезный гол был забит в матче 25-го тура чемпионата Северной Ирландии между Институтом и Глентораном.
На 10-й минуте вратарь гостей Эллиотт Моррис исполнил штрафной со своей половины поля. Мяч пролетел более 60 м и попал в ворота.
⚽ @Glentoran take the lead through... GOALKEEPER ELLIOT MORRIS!!!— BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) 12 января 2019 г.
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Для Морриса данный матч был 723-м за Гленторан, а забитый гол стал первым в карьере.
Матч завершился победой Гленторана со счетом 2:0.
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