Тоттенхэм назвал сумму, за которую готов продать Кейна в Реал

Лондонский клуб отпустит лидера команды только по завершению сезона за весьма крупную сумму денег.

Мадридский Реал рассчитывает в летнее трансферное окно заполучить игрока Тоттенхэма Харри Кейна.

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По информации AS, "сливочные" в декабре обратились к лондонскому клубу по поводу возможности этого трансфера. "Шпоры" согласны продать 25-летнего футболиста в конце сезона, однако сумма трансфера весьма огромна - 350 миллионов евро.

Королевский клуб решил дождаться окончания сезона, предполагая, что позиция англичан может измениться.

Ранее сообщалось, что каталонская Барселона готова предложить за лидера Тоттенхэма Харри Кейна 220 миллионов евро.