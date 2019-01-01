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Тоттенхэм назвал сумму, за которую готов продать Кейна в Реал

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Лондонский клуб отпустит лидера команды только по завершению сезона за весьма крупную сумму денег.
Харри Кейн
Харри Кейн
Getty Images

Мадридский Реал рассчитывает в летнее трансферное окно заполучить игрока Тоттенхэма Харри Кейна.

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По информации AS, "сливочные" в декабре обратились к лондонскому клубу по поводу возможности этого трансфера. "Шпоры" согласны продать 25-летнего футболиста в конце сезона, однако сумма трансфера весьма огромна - 350 миллионов евро.

Королевский клуб решил дождаться окончания сезона, предполагая, что позиция англичан может измениться.

Ранее сообщалось, что каталонская Барселона готова предложить за лидера Тоттенхэма Харри Кейна 220 миллионов евро.

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Теги: Харри Кейн, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, трансфер, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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