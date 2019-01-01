Тоттенхэм назвал сумму, за которую готов продать Кейна в Реал
Лондонский клуб отпустит лидера команды только по завершению сезона за весьма крупную сумму денег.
Мадридский Реал рассчитывает в летнее трансферное окно заполучить игрока Тоттенхэма Харри Кейна.
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По информации AS, "сливочные" в декабре обратились к лондонскому клубу по поводу возможности этого трансфера. "Шпоры" согласны продать 25-летнего футболиста в конце сезона, однако сумма трансфера весьма огромна - 350 миллионов евро.
Королевский клуб решил дождаться окончания сезона, предполагая, что позиция англичан может измениться.
Ранее сообщалось, что каталонская Барселона готова предложить за лидера Тоттенхэма Харри Кейна 220 миллионов евро.
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